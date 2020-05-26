В России провели более 9 млн тестов на коронавирус

С начала пандемии в России провели более 9,1 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса нового типа.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки тесты на коронавирус сдали 215 тыс. человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 во вторник, 26 мая.

Под медицинским наблюдением в стране находятся 292 тыс. человек. Коронавирусом с начала пандемии заразились 362 тыс. 342 россиянина. Выздоровели за весь период более 131 тыс. пациентов. Скончались по официальным данным 3 тыс. 807 зараженных.

Вспышка неизвестной пневмонии была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. В мире по данным Университета Джонса Хопкинса выявлено порядка 5,5 млн случаев коронавируса. Лидируют по числу зараженных США, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания и Италия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки тесты на коронавирус сдали 11 тыс. человек.