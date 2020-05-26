В Петербурге 11 тысяч человек за день сдали тесты на коронавирус

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За последние сутки в Петербурге 11 тыс. 36 человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает городская администрация во вторник, 26 мая.

На карантине остаются 3 тыс. 136 человек. Из них 171 отправлен в обсерватор, 642 находятся на самоизоляции, 2 тыс. 323 — контактные.

О возвращении из другой страны в Россию за сутки сообщили 38 человек.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 1 тыс. 462 вызова по номеру 122. Служба экстренных вызовов 112 обработала 736 обращений, скорая помощь — 168, полиция — 154.

Заявки на помощь волонтеров оставили 220 раз. С 27 марта 3 тыс. 33 добровольца прошли аккредитацию и выполнили более 17,5 тыс. обращений. Заявки на помощь принимаются на горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России коронавирус подтвердили у 2 тыс. беременных женщин.