Суд отклонил иск жительницы Петербурга против обязательного масочно-перчаточного режима

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил административный иск жительницы Северной столицы Александры Матвеевой, недовольной введенным в городе режимом обязательного ношения защитных масок и перчаток.

Об этом в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили во вторник, 26 мая. В ходе слушания петербурженка объяснила, что отказывается носить перчатки, поскольку это дискомфортно, а в ношении защитных масок в общественных местах не видит смысла, так как люди не дышат друг на друга и не контактируют, находясь, например, в помещении.