Суд отклонил иск жительницы Петербурга против обязательного масочно-перчаточного режима

Суд отклонил иск жительницы Петербурга против обязательного масочно-перчаточного режима
Маски и перчатки на данный момент являются самым действенным, после самоизоляции, средством защиты от коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил административный иск жительницы Северной столицы Александры Матвеевой, недовольной введенным в городе режимом обязательного ношения защитных масок и перчаток.

Об этом в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили во вторник, 26 мая. В ходе слушания петербурженка объяснила, что отказывается носить перчатки, поскольку это дискомфортно, а в ношении защитных масок в общественных местах не видит смысла, так как люди не дышат друг на друга и не контактируют, находясь, например, в помещении.

Тем не менее, суд в удовлетворении требований Александры Матвеевой отказал, отмечается в пресс-релизе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что льготные категории петербуржцев получили единовременные выплаты в размере 800 рублей для покупки средств индивидуальной защиты.

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