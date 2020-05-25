Названо число петербуржцев, которым выплатили по 800 рублей на маски и перчатки

Власти Северной столицы назвали число жителей города, которые получили по 800 рублей на покупку средств индивидуальной защиты.

Так, приобрести индивидуальные средства защиты на выделенные средства уже могут 1 812 731 человек.

Как сообщили в комитете по социальной политике города, выплата предусмотрена пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми и многодетным семьям, семьям, которые воспитывают ребенка-инвалида, приемным семьям и тем, которые получают пособия и выплаты за счет городского бюджета.

Общая сумма выплат из резервного фонда города составила около 1,4 млрд рублей.

Напоминаем, что с 12 мая в городе на Неве объявлен масочный режим, так что гражданам нельзя появляться в общественных местах без маски и перчаток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге расширился список пунктов, где можно провериться на COVID-19.