Названо число петербуржцев, которым выплатили по 800 рублей на маски и перчатки

Власти Северной столицы назвали число жителей города, которые получили по 800 рублей на покупку средств индивидуальной защиты.
Так, приобрести индивидуальные средства защиты на выделенные средства уже могут 1 812 731 человек.
Как сообщили в комитете по социальной политике города, выплата предусмотрена пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми и многодетным семьям, семьям, которые воспитывают ребенка-инвалида, приемным семьям и тем, которые получают пособия и выплаты за счет городского бюджета.
Общая сумма выплат из резервного фонда города составила около 1,4 млрд рублей.
Напоминаем, что с 12 мая в городе на Неве объявлен масочный режим, так что гражданам нельзя появляться в общественных местах без маски и перчаток.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге расширился список пунктов, где можно провериться на COVID-19.