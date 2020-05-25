В Петербурге расширился список пунктов, где можно провериться на COVID-19

В Петербурге расширился список пунктов, где можно провериться на COVID-19
Фото: pixabay.com

Теперь в списке медицинских учреждений города, в которых можно сдать анализы на коронавирусную инфекцию, более 60 поликлиник.

Пункты сбора анализов есть практически в каждом районе Санкт-Петербурга. Так, в Василеостровском районе для забора мазков на COVID-19 работают отделения №1, 4, 53 городской поликлиники №4, а также отделения №2, 3, 5, 24 городской поликлиники №3.

В некоторых районах пунктов меньше. К примеру, в Кировском районе сдать тест на коронавирусом можно в поликлинике №23, отделении врачей общей практики №2 поликлиники №43, детском отделении №25 поликлиники №88, а в Колпинском — только в городской поликлинике №71. С полным перечнем пунктов забора биоматериала, а также расписанием их работы можноо ознакомиться на сайте комитета по здравоохранению Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области более 50 пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ.

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