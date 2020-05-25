В Ленобласти более 50 пациентов подключены к ИВЛ

На утро 25 мая в Ленинградской области свободно 50% коек в стационарах для пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, на текущий момент в областных стационарах лежат 1370 пациентов, среди которых 459 человек диагностированы, а у остальных 911 внебольничная пневмония.

На аппаратах искусственной вентиляции легких в регионе сейчас находятся 54 человека. За сутки число пациентов с коронавирусом в стационарах выросло на 62 человека. Больше всего новых пациентов приняли Волховская межрайонная, Гатчинская и Кингисеппская больницы.

Глава комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин назвал текущую ситуацию «напряженной, но контролируемой». По его словам, особых изменений с 12 мая, когда начали снимать ограничения, не было.

«Основная просьба от медиков — при абсолютно правильных решениях по возвращению к нормальной жизни просим категорически отследить выполнение тех запретов, которые остались. Прежде всего, это касается масочного режима», — говорит Вылегжанин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки тесты на коронавирус сдали 3312 жителей Петербурга.