Рассмотрение дела Соколова перенесли в Санкт-Петербургский городской суд

Уголовное дело экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве, будет рассмотрено в Санкт-Петербургском городском суде 9 июня.

Решение о переносе Октябрьский районный суд принял в связи с общественным интересом. Ожидается, что рассмотрение дела соберет большое число слушателей.

«Судебное заседание назначено на 09.06.2020 в 12.00, зал №11», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе добавили, что здание Санкт-Петербургского суда больше приспособлено под проведение заседаний в условиях пандемии коронавируса.

На сайте Санкт-Петербургского суда будет вестись трансляция заседания.

Историка Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. Экс-доцента СПбГУ задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали отрезанные женские руки. Фрагменты человеческого тела также найдены в его квартире. Следствие полагает, что Соколов застрелил Ещенко из обреза, а позже расчленил её тело и попытался частично утопить в Мойке

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургский городской суд оставил историка Олега Соколова под арестом.