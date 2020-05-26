В Петербурге заразились коронавирусом более 3 тысяч врачей

В большинстве случаев врачи заражаются на работе. Фото: pixabay.com

В большинстве случаев врачи заражаются на работе. Фото: pixabay.com

По состоянию на 26 мая количество работников медицинских учреждений Петербурга, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило 3 тысячи человек.

Кроме того, по информации главы межведомственной рабочей группы Северной столицы по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории Петербурга Евгения Шляхто, с начала пандемии зарегистрировано восемь случаев смерти от COVID-19 среди медиков.

При этом чаще всего врачи, к сожалению, заражаются на работе, при непосредственном взаимодействии с пациентами. В таких чрезвычайных условиях государство старается поддерживать врачей хотя бы материально, назначая дополнительные выплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи Петербурга предлагают бесплатную профессиональную помощь врачам и сотрудникам правоохранительных органов, работающих в условиях пандемии.