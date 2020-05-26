Шведский эпидемиолог признал «ужасное положение» страны

Уровень смертности в апреле 2020 года оказался самым высоким для Швеции с 1993 года. Фото: pixabay.com

Уровень смертности в апреле 2020 года оказался самым высоким для Швеции с 1993 года. Фото: pixabay.com

Нильс Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Швеции, — страны, которая лояльнее других европейских государств относится к угрозе коронавируса, — признал, что эпидемиологическое положение стало действительно опасным, но по-прежнему не признает необходимость введения строгого карантина.

Его предшественница на этом посту, Анника Линде, которая работала во время эпидемий птичьего и свиного гриппа, раскритиковала действия коллеги и призвала власть к решительным действиям, передает британское издание The Guardian.

Отметим, что на данный момент в Швеции 33 843 зараженных COVID-19 (то есть, 338 случаев на 100 тысяч населения) и 4 029 погибших от коронавируса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что шведские власти готовы пожертвовать 38 миллионов евро на борьбу с коронавирусной инфекцией в малообеспеченных странах.