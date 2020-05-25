Швеция готова помочь бедным странам в борьбе с коронавирусом

На эти цели выделят 38 миллионов евро.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем сообщили в правительстве Швеции, пишут РИА Новости. Страна готова выделить 38 миллионов евро для помощи бедным странам, которые пострадали от коронавируса. Речь идет о финансовых последствиях пандемии.

«Средства будут выделены из обычного бюджета на гуманитарную помощь и будут разделены между Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации ООН, Всемирной продовольственной программой ООН и Всемирной организацией здравоохранения»,

— говорится в сообщении.

В Швеции убеждены, что иначе поступить нельзя, ведь иначе все усилия, предпринятые до этого, будут напрасны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге не собираются снимать ограничения в связи с коронавирусом. Пока что власти не довольны статистикой и ждут улучшения результатов.