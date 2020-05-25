В Петербурге не собираются снимать ограничения в связи с коронавирусом

В Петербурге не собираются снимать ограничения в связи с коронавирусом
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Пока что власти не довольны статистикой и ждут улучшения результатов.

Об этом стало известно сегодня, 25 мая. Обо всем рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в новом выпуске «Губернаторского эфира». Он заявил, что удалось протестировать в четыре раза больше людей, чем до этого, но статистика оставляет желать лучшего. Пока что снизить количество заболевших смогли на 7% и этого недостаточно для принятия решения о снятии ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса.

Беглов убежден, что сейчас нужно делать все, чтобы петербуржцам было удобно получить льготы и жить в условиях пандемии. Для этого разрабатываются новые рекомендации и правила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов поручил проверить работу «скорой» в Калининском районе. Там скончалась женщина, которая якобы не дождалась помощи врачей.

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В Петербурге не собираются снимать ограничения в связи с коронавирусом