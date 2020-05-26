Два врача больницы №20 в Петербурге умерли от коронавируса

В Петербурге в городской больнице №20 скончались два врача, зараженных коронавирусной инфекции. Об этом рассказала главный врач учреждения Татьяна Суворцева на пресс-конференции 26 мая.

Жертвами коронавируса стали молодой хирург, который оперировал пациентов с COVID-19, и заведующая лабораторией. Женщина скончалась 26 мая.

«Мы их помним и чтим, весь коллектив сопереживает родственникам», — приводит «РИА Новости» слова главного врача больницы №20 Татьяны Суворцевой.

По словам главного врача, многие сотрудники учреждения переболели коронавирусом. Больница не приспособлена под работу с инфекционными пациентами. Это привело к заражениям в коллективе.

Все переболевшие врачи, как отметила Суворцева, продолжают работать в больнице. Многие из них живут в стационаре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили смерть еще одного медицинского работника, зараженного коронавирусом нового типа.