Два врача больницы №20 в Петербурге умерли от коронавируса

Два врача больницы №20 в Петербурге умерли от коронавируса
Отделение реанимации Городской больницы №20. Фото: hospital20.spb.ru

В Петербурге в городской больнице №20 скончались два врача, зараженных коронавирусной инфекции. Об этом рассказала главный врач учреждения Татьяна Суворцева на пресс-конференции 26 мая.

Жертвами коронавируса стали молодой хирург, который оперировал пациентов с COVID-19, и заведующая лабораторией. Женщина скончалась 26 мая.

«Мы их помним и чтим, весь коллектив сопереживает родственникам», — приводит «РИА Новости» слова главного врача больницы №20 Татьяны Суворцевой.

По словам главного врача, многие сотрудники учреждения переболели коронавирусом. Больница не приспособлена под работу с инфекционными пациентами. Это привело к заражениям в коллективе.

Все переболевшие врачи, как отметила Суворцева, продолжают работать в больнице. Многие из них живут в стационаре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили смерть еще одного медицинского работника, зараженного коронавирусом нового типа.

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