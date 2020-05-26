Японские эксперты предупреждают об опасности ношения защитных масок для детей до двух лет

Японские эксперты предупреждают об опасности ношения защитных масок для детей до двух лет
Маленькие дети в маске могут задохнуться или получить тепловой удар. Фото: pixabay.com

Японская ассоциация педиатров предупредила родителей маленьких детей, что для малышей до двух лет ношение защитной маски может быть опасным.

Медики считают, что в некоторых случаях это может спровоцировать затрудненное дыхание и даже привести к удушью. Педиатры основываются на том, что у маленьких детей узкие дыхательные пути, вследствие чего маска может создавать дополнительную нагрузку на сердце.

Кроме того, ношение защитной маски в жаркую погоду может стать причиной теплового удара, поскольку внутри нее накапливается тепло. Также маска обязательно должна быть подходящей по размеру. В Японии, к примеру, выпускают специальные маски детского размера, на упаковках которых указано, что они предназначены для детей старше двух лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников опроверг распространенный миф о том, что маску можно носить как белой, так и голубой стороной к лицу.

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