Японские эксперты предупреждают об опасности ношения защитных масок для детей до двух лет

Японская ассоциация педиатров предупредила родителей маленьких детей, что для малышей до двух лет ношение защитной маски может быть опасным.
Медики считают, что в некоторых случаях это может спровоцировать затрудненное дыхание и даже привести к удушью. Педиатры основываются на том, что у маленьких детей узкие дыхательные пути, вследствие чего маска может создавать дополнительную нагрузку на сердце.
Кроме того, ношение защитной маски в жаркую погоду может стать причиной теплового удара, поскольку внутри нее накапливается тепло. Также маска обязательно должна быть подходящей по размеру. В Японии, к примеру, выпускают специальные маски детского размера, на упаковках которых указано, что они предназначены для детей старше двух лет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников опроверг распространенный миф о том, что маску можно носить как белой, так и голубой стороной к лицу.