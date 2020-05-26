Минздрав впервые озвучил число российских медиков, погибших от COVID-19

По словам Летниковой, данные о смертности среди врачей каждый регион вносит в режиме онлайн. Фото: pixabay.com

По словам Летниковой, данные о смертности среди врачей каждый регион вносит в режиме онлайн. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ впервые опубликовало список медработников, погибших от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно во вторник, 26 мая. По официальным данным ведомства, с начала пандемии COVID-19 и до 22 мая в России от коронавируса скончался 101 врач. Руководитель Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности Минздрава Людмила Летникова подчеркнула, что вся информация каждый день сверяется со сведениями Фонда социального страхования.

Она также отметила, что Фонд в своей статистике опирается и на данные СМИ, и на «Список памяти», которые ведут сами врачи. При этом в «Списке» на 85 фамилий больше.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по последним данным в Санкт-Петербурге количество зараженных коронавирусной инфекцией медиков превысило 3 тысячи человек.