Главный врач городской станции скорой помощи: «скорая» в Петербурге должна приезжать на вызов в течение 20 минут

В Северной столице ввели лимит времени, в течении которого бригада скорой помощи должна приезжать по вызову.

Об этом рассказал главный врач Городской станции скорой помощи Алексей Бойков. Медик объяснил, что все вызовы поступают централизованно, таким же образом принимается решение о том, куда транспортировать пациента. Каждая бригада обращается в Центр медицинской эвакуации, чтобы получить номер наряда и узнать, в какую больницу везти человека, отметил Бойков в программе «Петербург против коронавируса», выходящей на телеканале «Санкт-Петербург».

Отметим, что не так давно в Петербурге разгорелся скандал в связи со смертью девушки, которая, возможно, погибла из-за опоздавшей машины скорой помощи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что городской Следственный комитет проверяет факт смерти девушки в квартире на Комендантском проспекте. Она жаловалась врачам на боль в сердце и почках, однако на вызов так никто и не прибыл.