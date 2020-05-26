Российские миллиардеры стали еще богаче во время пандемии

Российские миллиардеры стали еще богаче во время пандемии
Президент, председатель правления ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Фото: kremlin.ru

За время пандемии коронавируса российские миллиардеры суммарно увеличили свое состояние на 62 миллиарда долларов — до 454 миллиардов.

Как сообщает Forbes, больше остальных во время пандемии смог заработать владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, состояние которого увеличилось на 6,4 миллиардов долларов. На миллиард меньше заработал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Тройку замыкает совладелец НЛМК Владимир Лисин, который заработал 2,9 миллиардов рублей.

Издание пишет, что во время пандемии заработок увеличился в основном у тех бизнесменов, чья деятельность связана с интернетом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что состояние богатейших американцев за время пандемии выросло на $432 млрд. За два месяца участники списка «600+ богатейших жителей США» суммарно заработали 434 млрд долларов

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
богатство миллиардеры
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Китайский художник выставит в Эрмитаже работы на тему COVID-19
Безработные жители Ленобласти вышли на общественные работы
Маленькая девочка утонула у пирса в Сосновом Бору
Ученые нашли способ спасения легких больных коронавирусом
Российские миллиардеры стали еще богаче во время пандемии
Астрономы: девятой планеты Солнечной системы не существует
Путин заявил, что Россия прошла пик пандемии коронавируса
Общежитие Политеха с иностранцами закрыли на из-за COVID-19