Российские миллиардеры стали еще богаче во время пандемии

За время пандемии коронавируса российские миллиардеры суммарно увеличили свое состояние на 62 миллиарда долларов — до 454 миллиардов.

Как сообщает Forbes, больше остальных во время пандемии смог заработать владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, состояние которого увеличилось на 6,4 миллиардов долларов. На миллиард меньше заработал председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Тройку замыкает совладелец НЛМК Владимир Лисин, который заработал 2,9 миллиардов рублей.

Издание пишет, что во время пандемии заработок увеличился в основном у тех бизнесменов, чья деятельность связана с интернетом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что состояние богатейших американцев за время пандемии выросло на $432 млрд. За два месяца участники списка «600+ богатейших жителей США» суммарно заработали 434 млрд долларов