Маленькая девочка утонула у пирса в Сосновом Бору

Четырехлетняя девочка упала с пирса в Ленинградской области и захлебнулась. Инцидент проверят следователи.

О смерти ребенка сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти во вторник, 26 мая. Все произошло на Финском заливе в Сосновом Бору. Предварительно, девочка гуляла на пирсе вместе с бабушкой и братом.

Пока дети гуляли у воды, бабушка рыбачила. В какой-то момент она обернулась и поняла, что девочки нигде нет. Оказалось, что малышка поскользнулась и упала в воду.

Женщина достала внучку из воды, незамедлительно вызвала бригаду медиков и попыталась оказать первую помощь. Однако приехавшие на место врачи констатировали смерть ребенка.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти двухлетний мальчик утонул в декоративном бассейне: проводится проверка.