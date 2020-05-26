Маленькая девочка утонула у пирса в Сосновом Бору

Четырехлетняя девочка упала с пирса в Ленинградской области и захлебнулась. Инцидент проверят следователи.
О смерти ребенка сообщает Следственное управление СК РФ по Ленобласти во вторник, 26 мая. Все произошло на Финском заливе в Сосновом Бору. Предварительно, девочка гуляла на пирсе вместе с бабушкой и братом.
Пока дети гуляли у воды, бабушка рыбачила. В какой-то момент она обернулась и поняла, что девочки нигде нет. Оказалось, что малышка поскользнулась и упала в воду.
Женщина достала внучку из воды, незамедлительно вызвала бригаду медиков и попыталась оказать первую помощь. Однако приехавшие на место врачи констатировали смерть ребенка.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти двухлетний мальчик утонул в декоративном бассейне: проводится проверка.