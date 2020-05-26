Коронавирус может оставить последствия на легких переболевших

Коронавирус может оставить последствия на легких переболевших
Коронавирус. Фото: pixabay

Итальянские ученые выяснили, что легкие «тяжелых» пациентов с коронавирусом остаются уязвимыми в течение полугода.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование ученых из Италии, коронавирус может спровоцировать возникновение рубцовых изменений легких, которые в свою очередь могут вызвать необратимые последствия для дыхания.

Данные, собранные о пациентах с атипичной коронавирусной пневмонией, показывают, что спустя полгода после выздоровления у пациентов сохраняются легочные аномалии, четко видимые на рентгене.

Такие пациенты имеют снижение объема легких и уменьшение сопротивляемости нагрузкам. По мнению итальянских специалистов, переболевшие коронавирусом должны быть под наблюдением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли способ спасения легких больных коронавирусом.

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