Ученые нашли способ спасения легких больных коронавирусом

Ученые нашли способ спасения легких больных коронавирусом
Легкие. Фото: Pixabay

В Швеции научные сотрудники заявили о новом способе восстановления легочной ткани, пораженной при заражении коронавирусной инфекцией.

Как сообщают «Известия», ученые Академического госпиталя Упсальского университета применили для лечения коронавируса клетки из костного мозга здоровых доноров. По мнению специалистов, благодаря этому методу появилась возможность предотвратить цитокиновый шторм без негативного воздействия на организм пациента.

После введения таких клетов в организм больного коронавирусом, у пациента наблюдалось улучшение насыщения крови кислородом и снижение экспрессии маркеров воспаления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на зрение. По словам специалиста, на данный момент медики пришли к выводу, что глаза могут служить «входом» в человеческий организм для клеток вируса.

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