Офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на зрение

Офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на зрение
Глаза становятся "воротами" для проникновения вируса в организм. Фото: pixabay.com

Эксперт комитета Государственной Думы по охране здоровья, офтальмолог Татьяна Шилова оценила влияние коронавирусной инфекции на зрение.

По словам специалиста, на данный момент медики пришли к выводу, что глаза могут служить «входом» в человеческий организм для клеток вируса. Соответственно, болезнь поражает слизистую оболочку глаза, объяснила Шилова, беседуя с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, согласно некоторым исследованиям, 5-7% случаев первичного проявления COVID-19 выражаются в виде конъюнктивита. Однако воспаление, порождаемые вирусом внутри глаза, поддается лечение, добавила врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем отличие коронавирусной инфекции COVID-19 от другого опасного заболевания того же типа — свиного гриппа, бушевавшего в 2009 году. По словам эксперта, у сегодняшнего коронавируса более длительный инкубационный период.

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