Офтальмолог рассказала, как коронавирус влияет на зрение

Эксперт комитета Государственной Думы по охране здоровья, офтальмолог Татьяна Шилова оценила влияние коронавирусной инфекции на зрение.

По словам специалиста, на данный момент медики пришли к выводу, что глаза могут служить «входом» в человеческий организм для клеток вируса. Соответственно, болезнь поражает слизистую оболочку глаза, объяснила Шилова, беседуя с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме того, согласно некоторым исследованиям, 5-7% случаев первичного проявления COVID-19 выражаются в виде конъюнктивита. Однако воспаление, порождаемые вирусом внутри глаза, поддается лечение, добавила врач.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, в чем отличие коронавирусной инфекции COVID-19 от другого опасного заболевания того же типа — свиного гриппа, бушевавшего в 2009 году. По словам эксперта, у сегодняшнего коронавируса более длительный инкубационный период.