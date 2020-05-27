В Китае за сутки выявили один случай заражения коронавирусом

В Китае за сутки зафиксирован один новый случай заражения коронавирусом и 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, летальных случаев нет, сообщает госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Отмечается, что выявленный новый случай – ввозной, зарегистрирован в Шанхае.

Всего за время эпидемии в материковом Китае были выявлены 82 993 случая заражения коронавирусом, 78 280 пациентов выздоровели, 79 остаются в больницах, 4 634 человека скончались. Ввозных случаев – 1732, выздоровели 1687 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 684 684 человек. Скончались 352 223 человек, при этом 2 430 593 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 362 342 человека, умерли 3 807. При этом 131 129 пациентов вылечились.

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