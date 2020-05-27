Жертвами коронавируса в Бразилии стали более 24 тысяч человек

В Бразилии за минувшие сутки число скончавшихся от коронавируса выросло на 1039, всего в стране от коронавирусной инфекции умерли 24 512 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, в стране подтверждены 391 222 случая заражения. За сутки зафиксировано 16 324 новых случая заражения. Всего выздоровели 158 593 пациента.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 684 684 человек. Скончались 352 223 человек, при этом 2 430 593 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 362 342 человека, умерли 3 807. При этом 131 129 пациентов вылечились.

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