В Мексике число жертв коронавируса достигло 8134 человек

В Мексике число умерших от коронавируса достигло 8134, общее число выявленных заражений выросло до 74 560, сообщает минздрав страны.

За минувшие сутки выявлено 3455 новых случаев, число активных случаев, в которых симптомы проявились в последние две недели, вновь выросло до 14 718 (+698 за день).

За сутки минздрав лабораторно подтвердил 501 случай коронавируса среди погибших пациентов, ещё 716 летальных случаев исследуются как подозрительные.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 684 684 человек. Скончались 352 223 человек, при этом 2 430 593 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 362 342 человека, умерли 3 807. При этом 131 129 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.