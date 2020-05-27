В Германии за сутки зафиксировали 362 случая заражения коронавирусом

В Германии за прошедшие сутки выявили 362 случая заражения коронавирусом, скончались 47 человек, сообщает институт Роберта Коха.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 179 364 случая заражения, скончались 8 349 пациента с COVID-19, 162,8 тысячи выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 684 684 человек. Скончались 352 223 человек, при этом 2 430 593 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 362 342 человека, умерли 3 807. При этом 131 129 пациентов вылечились.

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