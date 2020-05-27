Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 150 тысяч

В Индии за прошедшие сутки число выявленных случаев коронавируса возросло более чем на 6,3 тысячи и достигло 151 767, сообщает министерство здравоохранения и семейного благополучия.

Лечение в стране проходят 83 004 человека. Выздоровели 64 425 человек (3 935 за сутки), скончались 4337 человек (170 за сутки).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 684 684 человек. Скончались 352 223 человек, при этом 2 430 593 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 362 342 человека, умерли 3 807. При этом 131 129 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.