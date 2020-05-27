В Таиланде зафиксировали девять новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки Таиланде выявлено девять случаев заражения коронавируса, смертельных случаев не зафиксировано. Об этом заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, сообщает РИА «Новости».

Число заболевших коронавирусом Таиланде достигло 3054, умерли 57 человек, вылечились 2931 пациент, на лечении находятся 66 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 684 684 человек. Скончались 352 223 человек, при этом 2 430 593 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 362 342 человека, умерли 3 807. При этом 131 129 пациентов вылечились.

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