В Петербурге зафиксировано 387 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 387 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксировано 8338 новых случаев заражения в 85 российских регионах и 161 смертельный случай.

Всего в стране сейчас 370 680 зараженных, 3968 погибших, выздоровело 142 208 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.