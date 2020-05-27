Неизвестный среди ночи поджог BMW Х5 на проспекте Художников и убежал

Неизвестный среди ночи поджог BMW Х5 на проспекте Художников и убежал
BMW. Фото: pixabay

Полицейские Выборгского района Петербурга разыскивают злоумышленника, который поджог BMW Х5 на проспекте Художников.

Об инциденте стало известно во вторник, 26 мая. В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что у дома №33 горит легковой автомобиль.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что около двух часов ночи неизвестный подошел к припаркованной иномарке и совершил поджог, после чего скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Парголово попал в больницу с пробитой головой после конфликта у алкомаркета на Приозерском. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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