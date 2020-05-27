СКА продлил контракт с защитником Ярославом Дыбленко

СКА продлил контракт с защитником Ярославом Дыбленко
Ярослав Дыбленко. Фото: ХК СКА

СКА объявил о подписании нового контракта с защитником Ярославом Дыбленко. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Ярослав Дыбленко перешел в СКА летом прошлого года. До этого он выступал за «Атлант» и «Спартак».

В сезоне-2019/20 защитник провел за СКА 42 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав шесть (2+4) очков при показателе полезности +12.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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