СКА продлил контракт с защитником Ярославом Дыбленко

СКА объявил о подписании нового контракта с защитником Ярославом Дыбленко. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Ярослав Дыбленко перешел в СКА летом прошлого года. До этого он выступал за «Атлант» и «Спартак».

В сезоне-2019/20 защитник провел за СКА 42 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав шесть (2+4) очков при показателе полезности +12.

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