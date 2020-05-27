В Литве число заразившихся коронавирусом достигло 1647

За прошедшие сутки в Литве зафиксировано восемь случаев заражения, сообщает сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Таким образом, число зараженных коронавирусом в стране выросло до 1647,
С начала пандемии в республике выздоровели 1184 человека, 66 умерли.
Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 669 030 человек. Скончались 352 494 человека, при этом 2 443 897 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 370 680 человека, умерли 3 968. При этом 142 208 пациентов вылечились.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.