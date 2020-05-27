В Петербурге не будут отключать горячую воду в больницах, где принимают пациентов с COVID-19

В Петербурге не будут отключать горячую воду в больницах, где принимают пациентов с COVID-19
С 4 июня по 31 августа в Петербурге будут проходит плановые гидравлические испытания. Фото: Pixabay

Руководство ГУП «ТЭК СПб» приняло решение не ограничивать подачу горячей воды в больницах, принимающих больных коронавирусом.

С 4 июня по 31 августа в Петербурге будут проходит плановые гидравлические испытания, в ходе которых временно отключат горячее водоснабжение (ГВС). Однако это не коснется больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб» рассказали, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе, связанной с распространением коронавирусной инфекции, руководство предприятия решило не ограничивать подачу горячей воды в 13 медицинских учреждениях, которые задействованы в лечении больных COVID-19.

Их обеспечат ГВС при помощи мобильных котельных. Среди таких объектов — Боткинская инфекционная больница, Александровская больница и Городская больница Святого Георгия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что узнать о графике отключения горячей воды в каждом доме, который входит в зону ответственность «ТЭК СПб», можно в удобной поисковой форме на сайте предприятия.

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