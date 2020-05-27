У Покровской больницы прошло богослужение без масок и дистанции

На территории Покровской больницы в Петербурге 27 мая прошло богослужение. Об этом рассказал анестезиолог-реаниматолог учреждения Сергей Саяпин.

В соцсетях он опубликовал снимки религиозного обряда. На кадрах видно, что участники богослужения не соблюдают социальную дистанцию и игнорируют средства индивидуальной защиты. Масок и перчаток на них нет.

«В случае заболевания людей, присутствующих на данной церемонии, кто понесёт ответственность и где они будут лечиться? Я не против религии, я против попрания здравого смысла», — отметил Саяпин.

Врач-реаниматолог подчеркнул, что произошедшее игнорирует призывы патриарха и постановление губернатора. Осведомлена ли главный врач Покоровской больницы Мария Бахолдина об обряде, неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-реаниатолог Покровской больницы Сергей Саяпин заболел коронавирусом. В своем заражении он обвинил главного врача учреждения. Он заявил, что она не обеспечила медперсонал средствами защиты для работы с зараженными.