В России разработали уникальный тест, определяющий степень иммунитета к COVID-19

В России разработали уникальный тест, определяющий степень иммунитета к COVID-19
Разработка уже запущена в обращение. Фото: pixabay.com

Специалисты научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи создали уникальную систему тестирования, которая выявляет плазму, подходящую для донорского лечения коронавируса.

Об этом в среду, 27 мая, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения. Особенность этой тест-системы заключается в том, что она способна определить степень иммунного ответа организма зараженного человека. Эти данные позволяют спрогнозировать ход развития болезни и определить её стадию.

На данный момент разработка российских специалистов прошла все необходимые испытания и уже запущена в обращение, добавили в министерстве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что австралийские специалисты обнаружили необычную особенность клеток коронавируса SARS-CoV-2, которая делает его сверхзаразным.

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