Вирусолог объяснил, почему некоторые люди невосприимчивы к COVID-19

"Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки", — сказал Альтштейн. Фото: pixabay.com

"Иммунитет к вирусам основан на их способности генерировать образование Б-лимфоцитов, которые могут продуцировать антитела, и Т-лимфоцитов, которые имеют возможность разрушать зараженные клетки", — сказал Альтштейн. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн объяснил, почему некоторые люди обладают невосприимчивостью коронавирусной инфекции.

По словам вирусолога, это обусловлено физиологическими особенностями. К примеру, у детей в меньшем объеме вырабатывается белок, способствующий заражению, поэтому заболеваемость среди них низкая, рассказал Альтштейн телеканалу «Звезда».

У некоторых людей иммунитет сам по себе вырабатывает необходимое количество лимфоцитов, чтобы обезопасить организм. Ученый также добавил, что вакцина действует схожим с человеческой системой защиты образом: один из вариантов может быть основан на продуцировании лимфоцитов, способных вызвать активное образование антител.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские специалисты разработали уникальную тест-систему, которая позволяет определить степень иммунитета к коронавирусу.