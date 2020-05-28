Роспотребнадзор утвердил временные правила профилактики коронавируса

Роспотребнадзор утвердил до начала следующего года правила профилактики коронавируса для жителей России.

Как сообщает РИА Новости, теперь граждане, прибывающие из неблагоприятных по коронавирусу регионов, а также те, кто контактировал с заболевшими, будут обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Контактирующих будут тестировать и назначать экстренное лечение в целях профилактики.

Также Роспотребнадзор отнес к правилам профилактики COVID-19 правила личной гигиены и социальной дистанции в два метра, использование мер социального разобщения и перевод работников на удаленку, а также запрет или ограничение проведения массовых мероприятий.

Правила будут действовать до 1 января 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге снимают ряд ограничений по захоронению людей с коронавирусом.