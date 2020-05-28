Эксперт предостерег от зарядки смартфона в течение всей ночи

Глава аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган да совет по зарядке смартфона.

Эксперт рассказал агентству «Прайм», смартфон не следует оставлять заряжаться на протяжении всей ночи, если на это нет крайней необходимости. По его словам, долгая зарядка мобильного устройства может плохо отразиться на его сроке годности.

Кроме того, заряд батареи смартфона следует держать не ниже 20-30%, а полной разрядки телефона и вовсе следует избегать. Эксперт также предупредил, что батарея быстро изнашивается и из-за зарядки гаджета до максимума.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые оценили опасность излучения от смартфона. Любая техника при работе может излучать электромагнитное излучение, в том числе и мобильный телефон.