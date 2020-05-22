Ученые оценили опасность излучения от смартфона

Научный сотрудник Института проблем химической физики, кандидат технических наук Светлана Афанасьева рассказала, о существовании излучения от смартфонов и его опасности.

По ее словам, любая техника при работе может излучать электромагнитное излучение, в том числе и мобильный телефон. Воздействие при больших дозах могут привести к ускорению колебаний и нагреванию молекул организма. Однако, по словам Афанасьевой, излучение от телефона слишком мало, чтобы даже увеличить температуру тела.

Тем не менее, ряд ученых уверены, что излучение от смартфона может увеличить вероятность развития рака мозга, однако мнения специалистов в этой теме сильно расходятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы способы повысить качество работы смартфона.