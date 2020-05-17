Названы способы повысить качество работы смартфона

Названы способы повысить качество работы смартфона
Смартфон. Фото: pixabay.com

Низкое качество работы смартфона чаще всего может быть вызвано недостатком памяти на устройстве из-за загруженности приложениями и файлами.

Директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба рассказал агентству «Прайм», что пользователи должны периодически проводить очистку гаджета, удаляя старые файлы, неудачные фото и видео, а также приложения, которые «лежат без дела».

Также, если устройство уже не новое, то в настройках телефона можно попробовать отключить анимационные эффекты, которые могут влиять на скорость работы. Кроме того, в качестве варианта можно установить простую визуальную оболочку, которая не займет много места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты назвали мощнейшие в мире смартфоны. Эксперты бенчмарка AnTuTu опубликовали на своем сайте рейтинг самых производительных смартфонов в мире за апрель этого года.

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