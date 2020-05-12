Эксперты назвали мощнейшие в мире смартфоны

Эксперты бенчмарка AnTuTu опубликовали на своем сайте рейтинг самых производительных смартфонов в мире за апрель этого года.

Так, лидером по мощности стал Xiaomi Mi 10 Pro, которому дали в тестировании производительности 593 тысячи баллов. На второй строчку идет OnePlus 8 Pro, набравший 582 тысячи баллов. Третьим оказался Xiaomi: Mi 10, он получил 580 тысяч очков. В десятку также включили флагманы Samsung и Asus.

А самыми мощными смартфонами стоимостью до 16 тысяч рублей названы Honor 9X, Redmi Note 8 Pro, Honor Play 4T, Redmi Note 8, Vivo Z5x, Vivo Z5 и Vivo Y5s

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики назвали самые популярные смартфоны 2020 года. Согласно списку, опубликованному в твиттере организации, первое место досталось «яблочному» смартфону iPhone 11. За начало 2020 года в мире продано 18 миллионов экземпляров данной модели.