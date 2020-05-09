Аналитики назвали самые популярные смартфоны 2020 года

Эксперты аналитической компании Canalys составили рейтинг самых продаваемых в мире смартфонов в первом квартале текущего года. В десятку попали бренды Apple, Samsung и Xiaomi.

Согласно списку, опубликованному в твиттере организации, первое место досталось «яблочному» смартфону iPhone 11. За начало 2020 года в мире продано 18 миллионов экземпляров данной модели. Второе место занял Redmi Note 8/8T (более восьми миллионов), а тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy A51 (свыше шести миллионов).

В рейтинг также попали Samsung Galaxy A10s, Redmi Note 8 Pro, iPhone 11 Pro Max, Galaxy A20s, Samsung Galaxy A01, Redmi 8A и iPhone 11 Pro Max.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России могут ввести платную регистрацию смартфонов. Инициативу подготовили члены Совета федерации.