В России могут ввести платную регистрацию смартфонов

Услуга по регистрации смартфона будет платной. Фото: pixabay

Услуга по регистрации смартфона будет платной. Фото: pixabay

В России предлагают ввести с 2021 года обязательную регистрацию всех мобильных устройств по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники, сейчас законопроект о регистрации гаджетов проходит согласование в администрации президента. Инициативу подготовили члены Совета федерации.

Издание уточняет, что россиянам придется платить за данную услугу. Исключением будут мобильные телефоны, которые были приобретены до момента вступления законопроекта в силу.

Регистрацией устройств по IMEI будут занимать их импортеры и граждане, которые самостоятельно приобрели смартфон за границей.

Предполагается, что базу будет вести Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость смартфонов в России увеличится на 20%.