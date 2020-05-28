IPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире

Аналитики подготовили отчет об объемах поставок смартфонов в первом квартале текущего года, по итогам которого объявлен лидер среди самых популярных смартфонов в мире.

Согласно данным аналитической компании Omdia, лидером по популярности оказался Apple iPhone 11, который был презентован в прошлом году. Всего за первый квартал 2020 года было отгружено почти 20 млн смартфонов этой модели. А годом ранее лидировал iPhone XR — тогда было поставлено 13,6 млн гаджетов.

Аналитики отмечают, что iPhone 11 смог превзойти предыдущую «яблочную» модель, несмотря на пандемию коронавируса в мире. Они считают, что причиной успеха стала более низкая цена модели.

Следом за айфоном идут Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi Note 8 и Note 8 Pro, а также iPhone XR.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперт предостерег от зарядки смартфона в течение всей ночи.