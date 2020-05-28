В Мексике за сутки зафиксировано 3463 случая COVID-19

В Мексике за прошедшие сутки выявлены 3463 случая COVID-19.

Число активных случаев коронавируса, в которых симптомы проявились в последние 14 дней, достигло 15 592. Об этом заявил директор эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

За сутки число подтвержденных случаев достигло 78 023 (+3463).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 792 314 человек. Скончались 357 471 человек, при этом 2 498 884 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 370 680 человек, умерли 3 968. При этом 142 208 пациентов вылечились.

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