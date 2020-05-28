Студентка из Петербурга отдала гадалке украшения на 143 тысячи за снятие порчи

В полицию Невского района Петербурга обратилась 21-летняя студентка одного из вузов. Девушка рассказала, что стала жертвой гадалки-мошенницы.

С гадалкой девушка встретилась у дома 15 по улице Коллонтай 27 мая. Женщина вошла в доверие к студентке и убедила её в том, что на ней наложена порча. После чего забрала её ювелирные украшения.

«Общий материальный ущерб составил 143 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Несколько часов спустя девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Принимаются меры по розыску и задержанию гадалки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка Аделина Сотникова стала жертвой гадалки-мошенницы. Спортсменка отдала злоумышленнице порядка 2 млн рублей. После чего женщина перестала выходить на связь.