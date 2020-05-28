В Петербурге зафиксировано 383 новых случая заражения коронавирусом

В Петербурге выявлено 383 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

За последние сутки в России зафиксирован 8371 новый случай заражения в 85 российских регионах и 174 смертельный случай.

Всего в стране сейчас 379 051 зараженный, 4142 погибших, выздоровело 150 993 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.