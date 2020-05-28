У детского лагеря в Тарасово нашли череп утонувшего рыбака

Мужчина утонул три года назад. Фото: unsplash.com

Мужчина утонул три года назад. Фото: unsplash.com

На берегу озера Подгорное близ детского лагеря в Выборгском районе Ленобласти нашли человеческий череп. Предположительно, он принадлежит рыбаку, утонувшему три года назад.

Как стало известно gazets.spb.ru, вечером 26 мая в полицию обратился 36-летний завхоз детского оздоровительного лагеря «Олимпийские надежды». Мужчина сообщил, что нашел череп на берегу. Следов повреждения на нем нет.

Выехавшие на место происшествия полицейские подтвердили информацию. Правоохранители полагают, что останки принадлежат рыбаку из Узбекистана 1996 года рождения. Мужчина утонул на озере в декабре 2017 года. Тело его так и не нашли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадтском районе Петербурга дети нашли череп и кости. Все восемь костных останков направили в морг для выяснения обстоятельств и деталей произошедшего.