В России за сутки выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксирован 8371 новый случай заражения коронавирусом и 174 смертельный случай.

Число зараженных в стране достигло 379 051 человек, с начала пандемии 4142 погибли, выздоровели 150 993 пациента.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (2054), Московской области (774), Петербурге (383).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 794 350 человек. Скончались 357 516 человек, при этом 2 499 801 выздоровел.

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