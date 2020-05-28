В России за сутки выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом

В России за сутки выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

За прошедшие сутки в России зафиксирован 8371 новый случай заражения коронавирусом и 174 смертельный случай.

Число зараженных в стране достигло 379 051 человек, с начала пандемии 4142 погибли, выздоровели 150 993 пациента.

Больше всего зараженных за сутки выявлено в Москве (2054), Московской области (774), Петербурге (383).

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 794 350 человек. Скончались 357 516 человек, при этом 2 499 801 выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 коронавирус статистика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России подтвердили 174 новые смерти от коронавируса
В России за сутки вылечились от коронавируса 8785 человек
Закрытие «Карусели» в Петербурге привело к столпотворению
Десятки черепах проверили в Пулково за этот год
В Петербурге умерли еще 9 человек с коронавирусом
Сеть «Лэнд» закрывает два магазина в центре Санкт-Петербурга
В Ленобласти подтвердили 51 новый случай коронавируса
В России за сутки выявлен 8371 новый случай заражения коронавирусом