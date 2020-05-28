Более 14 тысяч жителей Петербурга проверили на коронавирус за сутки

За последние сутки в Северной столице тест на коронавирус сделали 14 293 петербуржца.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Петербурге на четверг, 28 мая, сейчас на карантине остаются более 3,1 тыс. местных жителей, из которых 208 человек находятся в обсерваторе, 779 самоизолируются и еще 2207 — контактные.

Служба экстренных вызовов 112 приняла 565 обращений. О возвращении из-за рубежа сообщили 72 человека. Около 200 обращений направили в Городскую службу скорой помощи и еще 106 — в полицию.

С конца марта на портале #мывместе зарегистрировано почти 4,5 тысяч волонтеров Северной столицы, в том числе 3035 человек, прошедших обучение и выполнивших 18 тысяч заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 383 новых случая заражения коронавирусом.