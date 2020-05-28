В Ленобласти подтвердили 51 новый случай коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зарегистрировали 51 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе заразились 2 тыс. 660 человек.

Выздоровели за весь период 1 тыс. 294 пациента. За сутки из медицинских учреждений выписали 108 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в четверг, 28 мая.

Скончались с начала пандемии 11 человек. Новых смертей в Ленобласти не зарегистрировано.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. По данным Университета Джонса Хоркинса в мире подтверждено более 5,6 млн случаев заражения. Россия входит в тройку лидеров по числу заболевших. К 28 мая в стране подтверждено 379 тыс. 51 случай коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подтвердили 383 новых случая коронавируса.