В Петербурге умерли еще 9 человек с коронавирусом

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтвердили 9 новых смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России.

Информация о возрасте, наличии хронических заболеваний у умерших и датах их смерти пока не поступала.

За весь период в городе по официальным данным скончались 167 человек.

По данным на 28 мая, в Петербурге зарегистрировано 14 тыс. 846 случаев коронавируса. За последние сутки выявлены 383 зараженных. Выздоровели за весь период 4 тыс. 783 пациента (+ 325 за сутки).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса для жителей России до конца 2020 года. Они включают двухнедельную изоляцию после поездок заграницу, социальную дистанцию, перевод работников на удаленку и ограничение массовых мероприятий.